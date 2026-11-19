Otomobil ile traktör çarpıştı
Adıyaman'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yara almadan kurtuldu.
Adıyaman'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek Mevkiinde otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta hasar meydana geldi. Trafiğe kapanan yol olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.