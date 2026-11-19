Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kentin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Salep yetiştiriciliği imkânlarının araştırılmasının önemine değinen Akkan, üretim çeşitliliğini ve tarımsal katma değeri artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında salep bitkisi, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde 40 metrekarelik alanda toprakla buluşturuldu. Tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmayla ekonomik değeri yüksek salebin Adıyaman’ın iklim ve toprak şartlarında yetiştirilme imkânları araştırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.