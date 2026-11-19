Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Mehmet D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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