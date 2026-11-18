Karadağ Sanayi Sitesi'nde çalışmalar yerinde incelendi
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapım çalışmalarına başlanan Karadağ Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapım çalışmalarına başlanan Karadağ Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin şantiye alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarete Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yanar ve Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk da katıldı.
Heyet, sanayi sitesinin şantiye alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette, devam eden çalışmalar ve projenin geldiği aşama üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Karadağ Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde yürütülen çalışmaların yerinde takip edildiği ziyarette, projenin mevcut durumu ele alındı.
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