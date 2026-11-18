Adıyaman'da öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerinde daha etkin kullanabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yapay Zeka Teknik Destek ve Mentörlük Eğitimi başladı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından verilen ve Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim programı, 1620 Kasım 2026 tarihleri arasında Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi'nde düzenleniyor.

Beş gün sürecek ve toplam 40 saatten oluşan eğitim programında öğretmenlere yapay zeka okuryazarlığı, eğitimde yapay zeka uygulamaları, kodlama ve algoritmik düşünme, veri okuryazarlığı, yapay zeka etiği ve güvenliği ile proje geliştirme konularında eğitim veriliyor.

REKLAM

Uygulamalı çalışmalar ve atölyelerle desteklenen programda, öğretmenlerin yapay zeka araçlarını eğitim ortamlarında etkin ve verimli şekilde kullanabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitim programının 20 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.