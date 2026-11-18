Nemrut Dağı'nın zirvesi uğur böcekleriyle renklendi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde uğur böcekleri görüntülendi.
Giriş: 18.11.2026 - 12:14 Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde uğur böcekleri görüntülendi.
Kommagene Krallığı döneminden kalma devasa heykellerin bulunduğu zirvede, kayalık alanlarda ve taşların üzerinde yoğun şekilde görülen uğur böcekleri dikkati çekti.
Tarihi heykellerin çevresinde kaydedilen görüntüler, Nemrut Dağı'nın doğal güzelliklerine farklı bir manzara kattı.
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