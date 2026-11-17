Adıyaman’ın zengin jeolojik mirasının korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan "Adıyaman UNESCO Küresel Jeopark ve Jeosit Turizmi Kuruluş ve Tescil Projesi" kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Adıyaman’ın jeolojik değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve UNESCO Küresel Jeopark ağına dahil edilmesini hedefleyen proje kapsamında, Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman Başkanı Osman Özdemir ve yönetimi ile TPAO Proje Yöneticisi Doç. Dr. Oğuz Mülayim, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve Kültür ve Turizm konularından sorumlu Vali Yardımcısı Hacı Kerim Meral ile bir araya geldi.

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Gerçekleştirilen görüşmelerde projenin kapsamı, hedefleri ve uygulama süreci hakkında sunumlar yapılarak izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Proje kapsamında Adıyaman genelindeki jeolojik miras ve jeosit alanlarının envanterinin çıkarılması, bu alanların tabelalandırılması ve ulaşım imkanlarının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ilçeler bazında jeopark alanlarının belirlenmesi, jeopark haritasının hazırlanması, sınırların ve koruma alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmaların diğer aşamalarında UNESCO Küresel Jeopark kriterlerine uygun bilimsel dosyanın hazırlanması, jeopark yönetim yapısının oluşturulması, tahmini kuruluş bütçesinin belirlenmesi ve ulusal ile uluslararası finansman kaynaklarının araştırılması öngörülüyor. Projenin uygulama takviminin hazırlanması ve ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile bakanlıklara sunulmak üzere resmi başvuru dosyalarının oluşturulması da gündemde yer alıyor.

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Görüşmelerde, projenin hayata geçirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve uygulama aşamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak gerekli çalışmaların başlatılması konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Adıyaman’ın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlaması beklenen projenin, jeoturizmin geliştirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması ve ilçelerin ekonomik gelişiminin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman Başkanı Osman Özdemir ve yönetimi tarafından yapılan açıklamada, projenin yalnızca jeolojik değerlerin korunmasını değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaların desteklenmesini, yerel ekonominin güçlendirilmesini ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasını amaçladığı ifade edildi.

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Projenin ilerleyen aşamalarında yürütülecek çalışmalar ve alınacak kararlar hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.