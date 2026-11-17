Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bazı ağaçlar zarar gördü.

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