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        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü belediye otobüsüne çarptı Feci kaza kameralara yansıdı: 1 yaralı

        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsü belediye otobüsüne çarptı Feci kaza kameralara yansıdı: 1 yaralı

        Adıyaman’da şehirlerarası yolcu otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

        Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı’nda, eski Emniyet Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Mahmut O. idaresindeki 34 UCD 22 plakalı Özlem Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, ana yoldan yan servis yoluna girdiği sırada, servis yolunda seyir halinde olan Tülay G. idaresindeki 02 AGH 933 plakalı belediye otobüse çarptı.

        Şehirlerarası otobüste yaklaşık 20, belediye otobüsünde ise çok sayıda yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kameralara yansıyan kaza anında yolcular çığlık atarak korku yaşadı.

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        Kazada belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan Sevgi D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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