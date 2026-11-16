Adıyaman'da devrilen otomobildeki çocuk öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, Sayören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde araçtaki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.