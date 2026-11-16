Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

        Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

        Adıyaman'da, alkollü olduğu tespit edilen sürücüsünün kullandığı motosikletin elektrik direğine çapması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

        Adıyaman’da, alkollü olduğu tespit edilen sürücüsünün kullandığı motosikletin elektrik direğine çapması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozbey Caddesi yakınlarında Mehmet Ali D. (32), idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ali D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaralı sürücünün yüksek miktarda alkollü olduğu ise öğrenildi.

        REKLAM

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası sürücüye ve araca saldırdılar Yaşanan saldırma anları kamerala...
        Kaza sonrası sürücüye ve araca saldırdılar Yaşanan saldırma anları kamerala...
        Hafif ticari araç traktör pulluğuna saplandı
        Hafif ticari araç traktör pulluğuna saplandı
        Beşpınar vadisinde rahvan atları kıyasıya yarıştı
        Beşpınar vadisinde rahvan atları kıyasıya yarıştı
        Siteler Mahallesi Cem Evi inşaatında sona gelindi
        Siteler Mahallesi Cem Evi inşaatında sona gelindi
        Sincik balı uluslararası indeksli dergide yayımlandı
        Sincik balı uluslararası indeksli dergide yayımlandı
        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekl...
        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekl...