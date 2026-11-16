Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Beşpınar vadisinde rahvan atları kıyasıya yarıştı

        Beşpınar vadisinde rahvan atları kıyasıya yarıştı

        Adıyaman'da düzenlenen Geleneksel Rahvan Atlı Binicilik Yarışmaları, vatandaşların yoğun katılımıyla Beşpınar Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Beşpınar vadisinde rahvan atları kıyasıya yarıştı

        Adıyaman'da düzenlenen Geleneksel Rahvan Atlı Binicilik Yarışmaları, vatandaşların yoğun katılımıyla Beşpınar Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Adıyaman Valiliği koordinasyonunda, Adıyaman 02 Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda biniciler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

        Vatandaşlar yarışları gün boyunca ilgiyle takip etti.

        Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri, Vali Vekili Nurettin Yavuz ve Vali Yardımcısı Bilal Göksun tarafından verildi.

        Rahvan atçılığının Türk milletinin köklü tarihini, kültürünü ve geleneksel spor mirasını yansıtan önemli bir değer olduğunu belirten Vali Vekili Nurettin Yavuz, "Asırlardır yaşatılan bu güzel geleneğin Beşpınar Vadisi'nde böylesine büyük bir coşku ve katılımla hayat bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Valimiz Abdullah Küçük'ün riyasetinde, Adıyaman'ımızın kültürel değerlerini ve geleneksel sporlarını yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yarışmalara katılan tüm sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçenlere ve coşkusuyla bu güzel etkinliğe renk katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        Siteler Mahallesi Cem Evi inşaatında sona gelindi
        Siteler Mahallesi Cem Evi inşaatında sona gelindi
        Sincik balı uluslararası indeksli dergide yayımlandı
        Sincik balı uluslararası indeksli dergide yayımlandı
        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekl...
        Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Klinik Nörogenetik" eğitimi gerçekl...
        Kamyonet kasasına sıkışan kedi kurtarıldı
        Kamyonet kasasına sıkışan kedi kurtarıldı
        Adıyaman'da bir süredir boş olan konteynerlerde yangın
        Adıyaman'da bir süredir boş olan konteynerlerde yangın
        Kamyonetin kasasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Kamyonetin kasasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı