Kamyonetin kasasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Olay, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetin kasasına kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtardı. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, doğaya salındı.

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