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        Besni'de konteyner cayır cayır yandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan K24 Konteyner Kent'te çıkan yangın korkuttu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Besni'de konteyner cayır cayır yandı

        Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan K24 Konteyner Kent’te çıkan yangın korkuttu.

        Edinilen bilgilere göre, Besni Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan K24 Konteyner Kent’teki bir konteynerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteynerde hasar meydana geldi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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