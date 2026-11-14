Adıyaman'da yol çöktü, 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

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