Adıyaman'da miniklere 112'yi ne zaman aramaları gerektiği anlatıldı
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı.
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı.
Çocuklara erken yaşta acil çağrı bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 112'nin doğru kullanımı hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere 112 temalı eğitici animasyon filmi izletildi.
Etkinliğin sonunda öğrencilere, öğrendiklerini pekiştirmeleri için 112 temalı boyama kitapları ve boyama kalemleri hediye edildi.
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