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        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da miniklere 112'yi ne zaman aramaları gerektiği anlatıldı

        Adıyaman'da miniklere 112'yi ne zaman aramaları gerektiği anlatıldı

        Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Adıyaman'da miniklere 112'yi ne zaman aramaları gerektiği anlatıldı

        Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Pınar Anaokulu'nda düzenlediği etkinlikte öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın hangi durumlarda aranması gerektiğini anlattı.

        Çocuklara erken yaşta acil çağrı bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 112'nin doğru kullanımı hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere 112 temalı eğitici animasyon filmi izletildi.

        Etkinliğin sonunda öğrencilere, öğrendiklerini pekiştirmeleri için 112 temalı boyama kitapları ve boyama kalemleri hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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