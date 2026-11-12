Vincin halatına oturarak metrelerce yükseğe çıkarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devam eden çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler tepkiye neden oldu.
Giriş: 12.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devam eden çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler tepkiye neden oldu.
Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yürütülen çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında, bir kişi vincin halatına oturarak metrelerce yükseğe çıkarıldı.
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