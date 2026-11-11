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        Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.A. (39) ve A.A. (32) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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