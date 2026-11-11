Adıyaman'da diyabet farkındalığı düzenlendi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilerek, vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Diyabetle mücadelede erken tanı ve düzenli sağlık takibinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınmasındaki rolü vurgulandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ile iç hastalıkları uzmanlarıyla birlikte farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak, erken tanının ve düzenli takibin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.