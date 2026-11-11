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        Kahta Belediyespor'dan Türk futboluna genç yetenek katkısı

        Adıyaman'ın Kahta Belediyespor, altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcuları önemli kulüplerin akademilerine kazandırarak Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Kahta Belediyespor'dan Türk futboluna genç yetenek katkısı

        Adıyaman’ın Kahta Belediyespor, altyapıdan yetiştirdiği genç futbolcuları önemli kulüplerin akademilerine kazandırarak Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı sürdürüyor.

        Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın gençlere ve spora yönelik destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Kahta Belediyespor, altyapı çalışmaları, liglerde elde ettiği dereceler ve oyuncu transferleriyle adından söz ettiriyor.

        20252026 sezonunda U16, U17 ve U19 kategorilerinde deplasmanlı Gelişim Ligleri’nde mücadele eden kulübün U16 ve U17 takımları sezonu üçüncü sırada tamamladı. Yerel liglerde ise U15 ve U13 takımları Adıyaman il birinciliğini elde ederken, U14 ve U12 takımları sezonu ikinci sırada bitirdi.

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        Adıyaman Süper Amatör Lig'de mücadele eden A takım ise şampiyon olarak playoff finaline yükseldi. Kahta Belediyespor altyapısında yetişen futbolcular da transfer döneminde önemli kulüplerin radarına girdi. Kerem Yıldız, Muhammed Sadık Nacar, Serhat Karakuş, Berkay Korkut, Yusuf Semih Yaman, Berat Öztürk, Abdurrahman Umut Saygı, Muhammed Nazlı, Mustafa Fırat Günaydın ve Efe Abdullah Yaman, Mardin Mazıdağı Fosfatspor akademi takımlarına transfer oldu. Muhammed Mustafa Ünal ise Ankara Demirspor akademisine katıldı.

        Kulübün yetiştirdiği futbolculardan Baran Solak, Amed Sportif Faaliyetler PAF Takımı'na transfer olurken takımının en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Ahmet Acar, Mardin 1969 Spor Kulübü akademisinde futbol kariyerini sürdürürken Muharrem Koç, Serhat Karaman ve Faruk Sağlık da farklı kulüplere transfer olan isimler arasında yer aldı.

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        Yeni sezonda da altyapı çalışmalarına ağırlık verecek olan Kahta Belediyespor, 20262027 futbol sezonunda U14, U15 ve U19 kategorilerinde Gelişim Ligleri'nde, A takımıyla Süper Amatör Lig'de mücadele edecek. Kulüp ayrıca büyük çoğunluğu U19 oyuncularından oluşan kadrosuyla 1. Amatör Lig'de de yer alacak.

        Genç futbolcuların gelişimine katkı sunmayı ve profesyonel kulüplere sporcu kazandırmayı hedefleyen Kahta Belediyespor, altyapı yatırımlarıyla Kahta'nın adını Türk futbolunda duyurmaya devam ediyor.

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