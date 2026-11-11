Vali Küçük, AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu

İncelemeler sırasında Vali Yardımcısı Efe Kılınç ve AFAD İl Müdür Vekili Nevzat Gülegen'den depodaki mevcut stok durumu ve afetlere yönelik hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Küçük, yaşanabilecek afetlerde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman’ın Hasancık Köyü'nde bulunan AFAD lojistik deposunu ziyaret eden Vali Abdullah Küçük, depoda muhafaza edilen yaşam malzemeleri ve teknik ekipmanları inceledi.

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