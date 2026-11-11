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        Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Gölbaşı ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında " Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde fidan dikimi yapıldı.

        Orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Akçakaya köyü içi mevkiinde fıstık çamı, servi, zeytin, Antep fıstığı ve badem 400 adet dikildi. Programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, ilçe Emniyet Müdürü Cahit Kılıçaslan, belde belediye başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve köy halkı katıldı.

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