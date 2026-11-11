Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Akçakaya köyü içi mevkiinde fıstık çamı, servi, zeytin, Antep fıstığı ve badem 400 adet dikildi. Programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, ilçe Emniyet Müdürü Cahit Kılıçaslan, belde belediye başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve köy halkı katıldı.

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