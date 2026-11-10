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        Tamirhanede çalışırken siren sesini duyan genç, aracın altında saygı duruşunda bulundu

        Adıyaman'daki bir oto tamirhanesinde çalışan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi genç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı kapsamında çalınan siren seslerini duyunca tamir yaptığı aracın altında saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Tamirhanede çalışırken siren sesini duyan genç, aracın altında saygı duruşunda bulundu

        Adıyaman'daki bir oto tamirhanesinde çalışan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi genç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı kapsamında çalınan siren seslerini duyunca tamir yaptığı aracın altında saygı duruşunda bulundu.

        Adıyaman MESEM 9. sınıf öğrencisi Muhammed Esed Yılmaz, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki tamirhanede aracın altında yatar pozisyonda çalışırken siren seslerini duydu.

        Aracın altında saygı duruşunda bulunan Yılmaz’ın ve çevresindeki esnafın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

        Yılmaz, AA muhabirine, sabah saatlerinde aracın altına girerek tamirat işlerine başladığını söyledi.

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        Çalıştığı sırada siren seslerini duyduğunu anlatan Yılmaz, "Atatürk'ü çok seviyorum. Siren seslerini duyunca önce aracın altından çıkmak istedim ancak ben çıkana kadar sirenler biter diye aracın altında saygı duruşu gerçekleştirdim çünkü bir anda çıkamadım. Ben de mecburen saygımı böyle göstermek zorunda kaldım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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