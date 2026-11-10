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        Tütün alımları 11 Kasım'da yeniden başlıyor

        AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da tütün alımlarının 11 Kasım Çarşamba günü yeniden başlayacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Tütün alımları 11 Kasım'da yeniden başlıyor

        AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’da tütün alımlarının 11 Kasım Çarşamba günü yeniden başlayacağını açıkladı.

        Adıyaman’da tütün üreticilerinin beklediği alım sürecine ilişkin açıklama yapan Milletvekili Mustafa Alkayış, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın’ın koordinasyonunda, Ziraat Odası başkanlarının katılımıyla sektör temsilcisi firmalarla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan görüşmeler sonucunda tütün alımlarının yeniden başlayacağı tarihin netleştiğini ifade etti.

        Tütün üretiminin Adıyaman için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Alkayış, üreticilerin emeğinin korunması ve çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.

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        Alkayış, "Adıyaman’ımızın önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretimi, binlerce hemşehrimizin emeği ve alın teriyle hayat bulmaktadır. Bu toprakların emektar insanlarının ürettiği tütünü ve üreticimizin emeğini korumak bizim önceliğimizdir. Hiçbir üreticimizin mağduriyet yaşamaması, çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve üretimin sürdürülebilirliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tütün alımlarının yeniden başlayacak olması üreticilerimiz açısından sevindirici bir gelişmedir" diye konuştu.

        Sürece katkı sunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına, Ziraat Odası başkanlarına ve sektör temsilcisi firmalara teşekkür eden Alkayış, tütün alımlarının tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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        Alkayış, çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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