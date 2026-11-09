Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 02 AEZ 815 plakalı motosiklet ile M.K. yönetimindeki 02 AGC 922 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

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