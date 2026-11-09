Adıyaman Belediyesi'nden günlük 2 bin 100 yumurta

Adıyaman Belediyesi tarafından Kahta Karayolu üzerinde yaklaşık 10 dönümlük araziye kurulan Kümes Hayvancılığı Tesisinde, 3 bin tavukla doğal yaşam şartlarına uygun yumurta üretimi gerçekleştiriliyor.

Kafes sistemi yerine serbest dolaşım modelinin uygulandığı tesiste, günlük ortalama 2 bin 100 yumurta elde ediliyor.

Adıyaman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesiste, tavukların hayvan refahı gözetilerek yetiştirilmesi amaçlanıyor. Üç ayrı barınma alanının bulunduğu tesiste tavuklar gün boyunca geniş arazide serbestçe dolaşıyor, toprakla temas ediyor ve yeşillikler arasında beslenerek doğal davranışlarını sürdürebiliyor.

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Tesiste tavukların bakım ve sağlık kontrolleri veteriner hekim gözetiminde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Endüstriyel kafes yetiştiriciliği yerine uygulanan serbest dolaşım modeliyle hayvanların hareket özgürlüğünün korunması ve stres faktörlerinin azaltılması hedefleniyor.

Tesiste görev yapan Veteriner Hekim İsmet Tekdal, yaklaşık 10 dönümlük alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Nisan ayında 3 bin tavuğumuzu tesisimize getirdik ve ilk kılavuz yumurtamızı 13 Mayıs'ta aldık. Haziran ayı itibarıyla yüzde 7075 verimlilik oranına ulaşarak günlük ortalama 2 bin ila 2 bin 100 yumurta üretmeye başladık" dedi.

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Kafes sistemi yerine serbest dolaşım modelini tercih ettiklerini kaydeden Tekdal, hayvanların stres yaşamadan yetiştirilmesinin üretim açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tekdal, "Hayvanlarımız burada tamamen doğal ortamlarında özgürce dolaşıyor, geziyor ve yeşillikle besleniyor. Üretim yaparken en çok dikkat ettiğimiz konu hayvan refahı. Biz tavuklarımızın doğal yaşamına saygı duyarak, sağlıklarını koruyarak üretim yapıyoruz" diye konuştu.