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        Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Örenli köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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