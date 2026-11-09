Adıyaman'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 09.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Örenli köyünde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından evde hasar tespit çalışması başlatıldı.
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