Besni'de iki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Mithat Y. idaresindeki 02 ADJ 402 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 13 AD 615 plakalı otomobil, Besni ilçe merkezinde bulunan Merinos Kavşağı’nda çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın meydana geldiği Merinos Kavşağında kazaların sık sık meydana gelmesi tepkilere de neden oldu.

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