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        AK Parti Adıyaman il danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        AK Parti Adıyaman il danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Adıyaman İl Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, partinin ilçe başkanları, belediye başkanları, çok sayıda partili katıldı.

        Toplantıda teşkilat çalışmaları, sahada yürütülen faaliyetler, Adıyaman’a yönelik çalışmalar ve vatandaşların beklentileri ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda konuşan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Danışma Meclisi toplantılarının teşkilatın ortak aklını ve saha tecrübesini buluşturan önemli istişare platformları olduğunu söyledi.

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        AK Parti’nin siyaset anlayışının temelinde istişare, ortak akıl ve millete hizmet anlayışının bulunduğunu belirten Alkayış, "İl Danışma Meclislerimiz, teşkilatımızın farklı kademelerinde görev yapan yol arkadaşlarımızın bir araya geldiği, tecrübelerin paylaşıldığı, çalışmaların değerlendirildiği ve geleceğe yönelik hedeflerin istişare edildiği önemli buluşmalardır" dedi.

        Siyasetin merkezinde milletin bulunduğunu vurgulayan Alkayış, vatandaşların taleplerini ve beklentilerini doğru anlamanın ve bunları çalışmalara yansıtmanın temel sorumlulukları olduğunu ifade etti.

        Adıyaman’ın ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefleri birlikte değerlendirdiklerini kaydeden Alkayış, şehrin gelişimi için sorumluluk almaya ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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        Teşkilatın her kademesinde görev yapan üyelerin katkı ve gayretlerinin önemli olduğunu dile getiren Alkayış, toplantıya katılan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek il danışma meclisi toplantısının Adıyaman ve AK Parti teşkilatları için hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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