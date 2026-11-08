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        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı Eyüp Doğan (51), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı Eyüp Doğan (51), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Doğan'a, Zeki S.'nin kullandığı 80 EE 580 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Eyüp Doğan, kurtarılamadı. Zeki S. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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