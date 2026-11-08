Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Doğan'a, Zeki S.'nin kullandığı 80 EE 580 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Eyüp Doğan, kurtarılamadı. Zeki S. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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