Adıyaman'da 4 gündür kayıp kişi inşaatta ölü bulundu
ADIYAMAN'da, 4 gündür kayıp olan Hasan Çavuş'un (80) bir inşaatta cesedi bulundu.
ADIYAMAN’da, 4 gündür kayıp olan Hasan Çavuş'un (80) bir inşaatta cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitiren kişinin; 4 gündür kayıp olarak aranan Hasan Çavuş olduğu belirlendi. Çavuş'un cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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