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        Adıyaman'da 4 gündür kayıp kişi inşaatta ölü bulundu

        ADIYAMAN'da, 4 gündür kayıp olan Hasan Çavuş'un (80) bir inşaatta cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Adıyaman'da 4 gündür kayıp kişi inşaatta ölü bulundu

        ADIYAMAN’da, 4 gündür kayıp olan Hasan Çavuş'un (80) bir inşaatta cesedi bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir inşaatın bodrum katında bir erkeğin hareketsiz yattığını fark eden çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitiren kişinin; 4 gündür kayıp olarak aranan Hasan Çavuş olduğu belirlendi. Çavuş'un cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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