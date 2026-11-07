İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

Kazada, sürücülerden Muhammed Mustafa Tekin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Erşahin yönetimindeki 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa Tekin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

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