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        İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:34 Güncelleme:
        İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı

        Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, KahtaDiyarbakır karayolu üzerindeki Narince Kavşağı’nda meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Hasan Erşahin yönetimindeki 16 AHU 543 plakalı otomobil ile Muhammed Mustafa Tekin idaresindeki 02 FD 608 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden Muhammed Mustafa Tekin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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