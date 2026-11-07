Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eyüp Cuma Doğan'a (50), Zeki Sağlam idaresindeki 80 EE 580 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Eyüp Cuma Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eyüp Cuma Doğan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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