İnşaatta erkek cesedi bulundu
Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Adıyaman’da, yapımı devam eden bir inşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 151. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı yapımı devam eden bir inşaattın bodrum katında yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 65 yaşlarında olduğu tahmin edilen ölen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi işin çalışma başlatıldı. Şahsın cinayette kurban mı gittiği yada farklı nedenlerden dolayı mı hayatını kaybettiği yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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