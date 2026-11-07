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        Parkta baltalı saldırı: 1 ağır yaralı

        Adıyaman'da, gittiği parkta boynuna baltayla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 00:40 Güncelleme:
        Parkta baltalı saldırı: 1 ağır yaralı

        Adıyaman’da, gittiği parkta boynuna baltayla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkına giden Mehmet P. (45), isimli kişi henüz belirlenemeyen kimliği belirsiz şahıs yada şahısların baltayla ani saldırısına uğradı. Boynundan baltayla vurulan Mehmet P., isimli kişi kanlar içerisinde yere yığılarak ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

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        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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