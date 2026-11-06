Adıyaman Belediyesi personeline organ ve doku bağışı eğitimi

Adıyaman Belediyesi personeline, 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve organ nakli bekleyen hastaların yaşadığı sürece dikkat çekmek amacıyla eğitim verildi.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri İl Birim Sorumlusu Handan Hazar tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, Türkiye genelinde 32 bini aşkın kişinin organ nakli beklediği, bu hastaların yaklaşık 700’ünü çocukların oluşturduğu belirtilerek organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekildi.

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Organ nakli bekleyen hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bağışçı sayısının artırılmasının önemine değinilen programda, organ bağışına ilişkin toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim kapsamında, 18 yaşını dolduran bireylerin eNabız sistemi üzerinden organ ve doku bağışı beyanında bulunabildiği anlatıldı. Beyin ölümü, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı programda, organ bağışına yönelik dini ve toplumsal kaygılar ile güvenilirlik konusundaki soru işaretleri de ele alındı.

Organ bağışının, nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu olabileceği vurgulanırken, vatandaşların bağış konusunda bilinçlendirilmesinin ve doğru bilgiye ulaşmasının önemi üzerinde duruldu. Eğitimi veren Handan Hazar, organ nakli alanında Türkiye’de başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirterek sağlık sisteminin bu alandaki imkanlarına ve organ bağışında toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.

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Organ bekleme listelerinde bulunan hastaların yaşamını yitirmesinin önüne geçebilmek için farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Hazar, eğitime sağladığı destek dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ve belediye personeline teşekkür etti.