Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman Belediyesi personeline organ ve doku bağışı eğitimi

        Adıyaman Belediyesi personeline organ ve doku bağışı eğitimi

        Adıyaman Belediyesi personeline, 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve organ nakli bekleyen hastaların yaşadığı sürece dikkat çekmek amacıyla eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Adıyaman Belediyesi personeline organ ve doku bağışı eğitimi

        Adıyaman Belediyesi personeline, 39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve organ nakli bekleyen hastaların yaşadığı sürece dikkat çekmek amacıyla eğitim verildi.

        Adıyaman Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitim, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri İl Birim Sorumlusu Handan Hazar tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, Türkiye genelinde 32 bini aşkın kişinin organ nakli beklediği, bu hastaların yaklaşık 700’ünü çocukların oluşturduğu belirtilerek organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekildi.

        REKLAM

        Organ nakli bekleyen hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bağışçı sayısının artırılmasının önemine değinilen programda, organ bağışına ilişkin toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim kapsamında, 18 yaşını dolduran bireylerin eNabız sistemi üzerinden organ ve doku bağışı beyanında bulunabildiği anlatıldı. Beyin ölümü, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı programda, organ bağışına yönelik dini ve toplumsal kaygılar ile güvenilirlik konusundaki soru işaretleri de ele alındı.

        Organ bağışının, nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu olabileceği vurgulanırken, vatandaşların bağış konusunda bilinçlendirilmesinin ve doğru bilgiye ulaşmasının önemi üzerinde duruldu. Eğitimi veren Handan Hazar, organ nakli alanında Türkiye’de başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirterek sağlık sisteminin bu alandaki imkanlarına ve organ bağışında toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Organ bekleme listelerinde bulunan hastaların yaşamını yitirmesinin önüne geçebilmek için farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Hazar, eğitime sağladığı destek dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ve belediye personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kum ve çakıl ocaklarına denetim
        Adıyaman'da kum ve çakıl ocaklarına denetim
        Adıyaman'da 4 çocuk babası yaşlı adamdan haber alınamıyor
        Adıyaman'da 4 çocuk babası yaşlı adamdan haber alınamıyor
        Kayıp zihinsel engelli vatandaş kırsal alanda bulundu
        Kayıp zihinsel engelli vatandaş kırsal alanda bulundu
        Besni'de köylüler bozuk ve çamurlu yollara tepki gösterdi
        Besni'de köylüler bozuk ve çamurlu yollara tepki gösterdi
        Çelikhan'da drenaj hatları temizleniyor
        Çelikhan'da drenaj hatları temizleniyor
        Kahta Devlet Hastanesi'nde başarılı anjiyo operasyonları sürüyor
        Kahta Devlet Hastanesi'nde başarılı anjiyo operasyonları sürüyor