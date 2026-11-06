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        Adıyaman'da 4 çocuk babası yaşlı adamdan haber alınamıyor

        Adıyaman'da 4 çocuk babası yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Adıyaman'da 4 çocuk babası yaşlı adamdan haber alınamıyor

        Adıyaman’da 4 çocuk babası yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 sokaktaki evde ailesiyle beraber yaşayan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş, 2 gün önce evden ayrıldı. Gündüz saatlerinde evden ayrılan Hasan Çavuş’tan ailesi bir daha haber alamadı. Hasan Çavuş’tan haber alınmaması üzerine Çavuş ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Her yerde aranan Hasan Çavuş’un bulunması için çalışmalar başlatılırken görenlerin yada yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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