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        Park halindeki motosiklet çalındı

        Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Park halindeki motosiklet çalındı

        Adıyaman’da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ciğer Habeş’e ait 02 MA 1644 plakalı motosiklet çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Habeş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Habeş, motosikletini çalan şahıs yada şahısların yakalanmasını ve motosikletinin de bulunmasını istedi.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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