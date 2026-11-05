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        UMKE'den öğrencilere sağlık ve afet bilinci eğitimi

        Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sağlık bilinci ve afet farkındalığı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        UMKE'den öğrencilere sağlık ve afet bilinci eğitimi

        Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe İlkokulu’nda öğrencilere yönelik sağlık bilinci ve afet farkındalığı etkinliği düzenlendi.

        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte UMKE ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek kurumun görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, sağlıklı yaşam ve temel sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. UMKE’nin afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmaların da tanıtıldığı etkinlikte, çocukların sağlık konusunda bilinçlenmesi ve yaşanabilecek afetlere karşı farkındalık kazanmaları hedeflendi.

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        Adıyaman UMKE yetkilileri, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak ve sağlık bilincini küçük yaşlarda oluşturmak amacıyla eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin önem taşıdığını belirtti.

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