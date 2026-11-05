Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri ATSO'da meclis toplantısı gerçekleştirildi

        ATSO'da meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:06 Güncelleme:
        ATSO'da meclis toplantısı gerçekleştirildi

        Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantının açılışında konuşan ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, 20262030 çalışma döneminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni dönemde meclisin daha aktif, üretken ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışması gerektiğini söyledi.

        Adıyaman'ın önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve şehrin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bereket, kentin geleceği için tüm oda organlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Meclisin etkin bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çeken Bereket, "Şehrimizin çok büyük problemleri var. Bu nedenle oda meclisini gerçekten çalıştırmamız, hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor. Yönetim kurulu başkanımızdan meclis üyelerimize, genel sekreterimizden personelimize kadar herkesin üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmesi gerekiyor. Şehrimiz için ne yapabiliriz, bunun derdine düşmeliyiz. Nitelikli ortak aklın bir araya gelmesiyle çalışmalarımızın çok daha verimli ve kolektif olacağına inanıyorum. Bu meclisin çalışan, üreten ve konuşan bir Meclis olmasını istiyorum" dedi.

        REKLAM

        Toplantıda, Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Meclis üyelerine bilgi veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ise oda tarihinde ilk kez bu denli güçlü bir birlikteliğin oluştuğunu belirterek, bunun beraberinde önemli sorumluluklar getirdiğini kaydetti.

        Yeni çalışma döneminde Adıyaman'ın öncelikli ihtiyaçlarına odaklanacaklarını ifade eden Torunoğlu, 20262030 döneminde yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte şehre değer katacak, kalıcı ve hafızalarda yer edecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        UMKE'den öğrencilere sağlık ve afet bilinci eğitimi
        UMKE'den öğrencilere sağlık ve afet bilinci eğitimi
        Adıyaman'da trafik denetiminde kimlik karmaşası
        Adıyaman'da trafik denetiminde kimlik karmaşası
        Doğa Koleji öğrencilerinden sokak hayvanları için dayanışma örneği
        Doğa Koleji öğrencilerinden sokak hayvanları için dayanışma örneği
        Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Adıyaman'da kreşlere yönelik ziyaret gerçekleştirildi
        Adıyaman'da kreşlere yönelik ziyaret gerçekleştirildi
        Vali Yardımcısı Karataş, hastanede incelemelerde bulundu
        Vali Yardımcısı Karataş, hastanede incelemelerde bulundu