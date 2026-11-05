Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’da bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması amacıyla il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Toplantıda, başta uyuşturucu ve madde bağımlılığı olmak üzere toplum sağlığını tehdit eden bağımlılık türleriyle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

REKLAM

Özellikle gençlerin bağımlılıktan korunmasına yönelik çalışmaların gündeme geldiği toplantıda, mevcut uygulamaların geliştirilmesi, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte uygulanacak koruyucu faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda söz alan kurul üyeleri, bağımlılıkla mücadelede daha etkili sonuçlar alınabilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini dile getirdi.

Kurumların ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekilen toplantı, değerlendirme ve önerilerin ele alınmasının ardından sona erdi.