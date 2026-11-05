Doğa Koleji öğrencilerinden sokak hayvanları için dayanışma örneği

Doğa Koleji öğrencileri, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla hayata geçirilen "İyilik paylaştıkça büyür" projesi kapsamında kedi ve köpek maması toplayarak sokak hayvanlarına destek oldu.

Hayvan sevgisi, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında düzenlenen Takas Şenliği'nde öğrenciler, evlerinden getirdikleri kitapları okulda kurulan paylaşım masasına bağışladı. Kitaplar, kedi ve köpek maması bağışı karşılığında öğrencilerin seçimine sunuldu.

Öğrencilerin yanı sıra velilerin ve okul topluluğunun da destek verdiği etkinlikte, 70 kilogramın üzerinde kedi ve köpek maması toplandı. Toplanan mamaların, ihtiyaç sahibi sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kitapların yeniden değerlendirilmesine de imkan sağlayan etkinlikte, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma kültürünü deneyimlemeleri hedeflendi. Proje ile çocukların yalnızca hayvan sevgisi kazanmaları değil, aynı zamanda tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymaları ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılık geliştirmeleri amaçlandı.