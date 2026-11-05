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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı

        Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı

        Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Gülizar K. idaresindeki 06 TC 906 plakalı otomobil ile kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 02 AAS 193 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişinin, yapılan müdahalenin ardından motosikleti bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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