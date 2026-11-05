Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 Yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişinin, yapılan müdahalenin ardından motosikleti bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Gülizar K. idaresindeki 06 TC 906 plakalı otomobil ile kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 02 AAS 193 plakalı motosiklet çarpıştı.

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