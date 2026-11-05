Adıyaman'ın kültürel mirası yeniden hayat buluyor

Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan halk oyunları topluluğu, kentin köklü kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi, kentin kültürel mirasını korumak ve geleneksel halk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla halk oyunları topluluğu kurdu. Belediye bünyesinde ilk kez oluşturulan topluluk, farklı yaş ve meslek gruplarından 30 vatandaşın katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan toplulukta eğitimler, usta öğretici Mahmut Karadağ yönetiminde gerçekleştiriliyor. Kısa sürede yoğun ilgi gören çalışmalarda kursiyerler, uyum ve temel eğitim sürecini tamamlayarak müzik eşliğinde toplu provalara geçti.

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Hafta içi belediyeye ait spor tesislerinde bir araya gelen kursiyerler, Adıyaman yöresine özgü halk oyunlarının figürlerini ve ritimlerini öğreniyor. Çalışmalarla kentin geleneksel oyunlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Bu toprakların hafızasını geleceğe taşıyoruz ifadelerini kullanan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Halk oyunlarının kentin ortak hafızasının ve toplumsal kimliğinin önemli bir parçasıdır. Adıyaman Belediyesi olarak kültürümüzü yaşatmayı, günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi ve gelecek kuşaklara aktarmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. İlk kez oluşturduğumuz Halk Oyunları Topluluğumuz, bu anlayışımızın somut örneklerinden biri. Farklı yaşlardan ve mesleklerden hemşehrilerimizin aynı ritimde buluşması, kültürümüzün birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Adıyaman'ımızın yalnızca fiziki yapısını değil, kültürel ve sosyal yaşamını da güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu kentin hafızasını, geleneklerini ve değerlerini yaşatmaya; kültür ve sanatı daha fazla hemşehrimizle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.