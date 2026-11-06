Besni'de köylüler bozuk ve çamurlu yollara tepki gösterdi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde yolların çamur ve çukurlarla kaplanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü içindeki yolların bozuk ve kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Özellikle yağışların ardından çamurla kaplanan ve çukurların oluştuğu köy içi yollarında vatandaşlar ulaşımın güçlükle sağlandığını dile getirdi. Araçlarıyla köy içerisinde ilerlemekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Vatandaşlar, yolların mevcut durumunun hem sürücüler hem de yayalar için sorun oluşturduğunu belirterek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi.