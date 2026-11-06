Kahta Devlet Hastanesi'nde başarılı anjiyo operasyonları sürüyor

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi anjiyo ünitesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bölge halkına sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Vatandaşların ileri düzey sağlık hizmetlerine kendi ilçelerinde ulaşabilmesi amacıyla hizmet veren hastanenin anjiyo ünitesinde, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik işlemler başarıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kahta Devlet Hastanesi anjiyo ünitesinde tedavisi tamamlanan 200 hasta, başarılı geçen operasyonun ardından şifa ile taburcu edildi.

Hastanenin donanım ve nitelikli kadrosuyla bölge halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Hastanemizde faaliyete geçirdiğimiz anjiyo ünitemiz sayesinde hastalarımızın il merkezine veya çevre illere gitmek zorunda kalmadan, kendi ilçelerinde bu kritik tedavileri alabilmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 200'üncü hastamızı sağlığına kavuşturmanın gururunu paylaşıyoruz. Bu başarı, güçlü sağlık altyapımızın ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın ortak emeğinin bir eseridir. Başta kardiyoloji ekibimiz olmak üzere emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, tedavisi tamamlanan hastamıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.