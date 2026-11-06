Kahta için kuvvetli yağış uyarısı

Adıyaman Kahta Kaymakamlığı, kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışlarla ilgili uyarıda bulunan Kahta Kaymakamlığı, yaptığı yazılı açıklama vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre Adıyaman genelinde Kahta ilçesi de dahil olmak üzere yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, 6 Kasım 2026 saat 11.00'de başlayıp 7 Kasım 2026 saat 19.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

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Ulaşımdaki aksamalara ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.