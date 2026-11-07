Çelikhan'da iki çiftçi ailesine küçükbaş hayvan desteği

Kaymakam Pelvan, çiftçi ailelere sağlanan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayvanların teslimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Emine Karataş ve Kaymakam Özgür Pelvan tarafından yapıldı.

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