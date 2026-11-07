Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı baskınlarda 42 sentetik hap, bir miktar sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve farklı çaplarda 35 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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