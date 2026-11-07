Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Başkan Hallaç Gazze'deki yıkımı Ankara'da gündeme taşıdı

        Başkan Hallaç Gazze'deki yıkımı Ankara'da gündeme taşıdı

        Adıyaman'ın Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ankara'da düzenlenen uluslararası toplantıda Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkat çekerek saldırıların derhâl sona ermesi ve insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Başkan Hallaç Gazze'deki yıkımı Ankara'da gündeme taşıdı

        Adıyaman'ın Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ankara'da düzenlenen uluslararası toplantıda Gazze'de yaşanan insani ve çevresel yıkıma dikkat çekerek saldırıların derhâl sona ermesi ve insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

        Türkiye Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde 6 Kasım'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 35. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuşan Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç; Gazze'de su, gıda, ilaç ve barınmaya erişimde yaşanan ağır kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        Uluslararası topluma kararlılıkla hareket etme çağrısında bulunan Hallaç, "Hiçbir çocuk açlık ve susuzlukla sınanmamalıdır. Ateşkese rağmen süren saldırılar derhâl sona ermeli, insani yardımlar güvenli ve engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılmalıdır. Yaşanan ihlaller bağımsız mekanizmalarca soruşturulmalı ve sorumlular hesap vermelidir. Savaşların çevresel zararları, gelecek nesillerin yaşam hakkını gasp ediyor. İsrail'in yol açtığı tahribatın uluslararası hukuk çerçevesinde tazmin edilmesi gerekiyor. Gazze'de tahrip edilen su ve kanalizasyon altyapısının yeniden inşası için uluslararası destek ile belediyeler arası teknik iş birliği öneriyorum. Savaşların iklim üzerindeki tahribatının da iklim müzakerelerinde ele alınması lazım. Savaşın kararını bugünün güçlüleri verip bedelini yarının çocukları ödeyemez" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
        Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
        İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı
        İki otomobilin çarpıştı: 1 yaralı
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Tartıştığı kişiyi balta ile yaraladı
        Tartıştığı kişiyi balta ile yaraladı
        Adıyaman'da 4 gündür aranan zihinsel engelli bulundu
        Adıyaman'da 4 gündür aranan zihinsel engelli bulundu
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama